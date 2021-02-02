‘Türk Resminin İçinde’ seyahat

Her hafta ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyiciyle buluşan seride Sönmez, Türkiye İş Bankası’nın koleksiyonundan seçilen yapıtları ve sanatçıların hayat hikâyelerinden ilginç anekdotları anlatıyor. İlk olarak 9 Ocak’ta yayınlanan serisine “Peyzaj” temasıyla başlayan Sönmez, gelecek günlerde ise “Doğayı öldürmek mümkün mü?” sorusundan yola çıkarak “Natürmort” serisiyle sanat eserlerine yansıyan ekolojik değişimi yorumlayacak. Programı hakkında Milliyet’e konuşan Sönmez, İş Sanat’taki videoları aracılığıyla sanat tarihinde çok önemli olan bu resimlere taze bir açısıyla yaklaşmayı denediğini belirtiyor ve ekliyor:

“Böylelikle yeni bir sanat tarihi yazımı mümkün mü bunu da sınamış oluyorum. Küresel ısınmayla birlikte izolasyonla birlikte manzaraya ve doğaya olan bakışımız, doğayla ilişkimiz baştan yazılıyor.”

Çallı’nın manolyaları

“İbrahim Çallı’nın ‘Manolyalar’ı sadece bir natürmort olmanın ötesinde bir eser” diyen Sönmez video serisine dair şu ayrıntıları veriyor:

“Manolya ağacının özellikleriyle birlikte ve Çallı’ya onu getiren bahçıvanın onu nereden topladığına dair bilgiler de fazlasıyla bilinmeyi hak ediyor. Eşref Üren’in tarım okulu mezunu olması konusu ya da... Liseyi bırakıp tarım okuluna Bursa’ya giden bir ismi günümüzde, finans okumayı bırakıp organik çiftlik kuran çağdaş insanlarla birlikte düşünmek istiyorum. Düşünelim istiyorum hep birlikte.”

Sanat eleştirmeni, “Manzara”, “Natürmort” serilerinden sonra ise “Özlediğimiz Kalabalıklar” serisi ve bazı eserlere özel olarak hazırladığı içerikleri de izleyicilerle buluşturacağını sözlerine ekliyor.