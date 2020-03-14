Türk resminin ustaları müzayedeye çıkıyor

Sergide Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmed Paşa, İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Nazmi Ziya ve Süleyman Seyyid’in aralarında olduğu ressamların yapıtları 200 bin ile 1 milyon 500 bin TL fiyat aralığında satışa çıkacak. Koleksiyonun satışıyla ilgili, “Bizim görevimiz eserlerin en doğru şekilde, bugüne dek yaşadıkları koleksiyonerlere zarif bir şekilde veda etmesini sağlamak” diyen Maya Portakal Bitargil sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sanatın iyileştirici ve birleştirici kuvveti bugün çok daha kıymetli. Dünyada olduğu gibi birçok sebepten koleksiyonlar ev değiştirir. Bu çok önemli, özenle ve uzun bir zaman içinde bir araya gelmiş koleksiyona ev sahipliği yapmaktan ve sanatseverlerle paylaşmaktan mutluyuz.”