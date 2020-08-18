Türkiye - Azerbaycan dostluğu Altın Tren’de

Kurtuluş Savaşı döneminin en özel kesitlerinden gerçek bir hikâyeyi anlatacak film projesi “Altın Tren”in hazırlıkları sürüyor. Türkiye - Azerbaycan ortaklığında yapılacak film, iki ülkenin dostluğuna dair tarihi bir olayı izleyicilerle buluşturacak. Çekimlerine seneye mart ayında başlanması planlanan filmin oyuncu seçimlerine yakın zamanda başlandı. Filmin yönetmeni ve oyuncuları önümüzdeki dönemde belli olacak. Filmin tanıtımında “İki kardeş devlet Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihe damga vuran dayanışması”na vurgu yapılıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı verdiği mücadelenin hikâyesine odaklanıyor. Gerçek bir hikâyeden yola çıkan filmin yapımcılığını Skala Yapım üstleniyor.

Zorlu yıllar

Yüksek bütçeli bu yapımın hazırlığına başlayan Skala Yapım filmin yapım ortağı ise Azerbaycanfilm olarak açıklandı. Skala Yapım, “Bu filmle Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğunu pekiştirmeyi, gerçek ve özel bu hikâyeyi gün yüzüne çıkarmayı ve milyonlara ulaştırmayı” hedeflediğini vurguluyor. Filmin hikâyesi Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü, Türk ordusunun kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde geçiyor ve Azerbaycan ile yapılan iş birliği ve yardımlaşma hikâyesini gözler önüne seriyor. Gerçek hikâyede, Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov ve Kazım Karabekir’in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen bir ekip, Azerbaycan’ın yaptığı yardımın Ankara’ya ulaştırılmasında görevlendiriliyor. Bu zorlu görevi kabul eden ekip, zamana ve düşmana karşı büyük bir mücadeleye atılıyor. Film, ekibin zorluklara rağmen yardımı ulaştırmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Çekimlerine 2021 yılı mart ayında başlanacak film, bu görevin zorluklarını duygu yüklü bir anlatımla seyircisiyle buluşturmayı hedefliyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğuna ve diplomatik ilişkilerine atıfta bulunan “Altın Tren” filminin, 2022 yılı nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.