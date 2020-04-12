Türkiye Sahaf Kolektifi’nden çağrı: Sahafını koru kitap aşkına

Türkiye Sahaf Kolektifi, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklere ilişkin bir yazı yayımladı. Sahaf esnafının salgının sonuna kadar dayanamayacağının belirtildiği yazıda “Sahafını koru kitap aşkına” denildi.



“Sahaf ve kitap dostlarına” hitaben kaleme alınan yazıda şu ifadelere yer verildi:



‘Bir hayalet dolaşıyor’



“Türkiye’de ve dünyada bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet koronanın hayaleti. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’deki sahaflar üzerinde de dolaşmakta. Hepimiz bütün esnaflar gibi dükkânları kapayıp eve çekilmek zorunda kaldık. Dükkânlar boş, raflardaki kitaplar suskun. Halbuki daha birkaç hafta evveline kadar hayat canlıydı, ticaret sürüyordu. Sahaflar, dükkânlarında mütevazı ticaretleriyle yaşamaktaydılar. (...) Bize destek olmak için, sahafları yaşatmak, normal günlerde nereye gitti bu sahaflar dememek için bizi telefon, mail, internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi kanallardan arayın, sorun, hatırlayın. Gelin bu kanallarda sohbet edelim, kitap konuşalım, alış-veriş yapalım, karşılıklı bilgilenelim. Bize isteklerinizi bildirin, biz size yeni güzellikler sunalım. Kitapseverlere, sahaf dostlarına sesleniyoruz. Bizi bulun, bizi arayın, bizimle konuşun. Gerisi kolay...”