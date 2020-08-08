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08.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarını

30’uncu yılını kutlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi ile düzenleyeceği “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyum için bir çağrı metni yayımlandı.

Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarını

14-15 Kasım 2020’de düzenlenmesi planlanan sempozyum pandemi sebebiyle 10-11 Nisan 2021 tarihlerine ertelendi. Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratmayı ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamayı amaçlayan sempozyumda “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığı üzerinden ilerlenecek.

Sempozyumda bireysel bildirilerin yanında panel, atölye ve farklı sunum önerileriyle de katılım sağlanabilecek. Seçilen bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayımlanacak. Sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metinleri 15 Şubat 2021 tarihine kadar kadineserlerisempozyum@beykoz.edu.tr adresine gönderilebilir. Ayrıca sempozyuma, 5 Ekim 2020’ye kadar bildiri özetleriyle başvurular kabul edilecek.                                            

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