Türkiye’den peri masallarını koruma projesi

The Guardian’ın İstanbul muhabiri Bethan McKernan’ın hazırladığı habere göre, proje kapsamında ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerin edebiyat bölümlerinden akademisyenler tarafından masalların derlenmesiyle, toplanmasıyla sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacak. Ülkenin yedi bölgesinden https://www.masal.gov.tr/’ye gönderilecek masallar, uzmanlar ve editörler tarafından incelenecek. Gönderilen hikaye onaylanırsa külliyatın çevrimiçi veritabanına eklenecek ve edebiyatseverlerle paylaşılacak.











McKernan’a göre şimdiye dek 77 farklı bölgeden aralarında Kürtçe, Lazca, Ermenice ve Çerkezce hikayelerin ve şiirlerin Türkçeye çevrildiği 3 bin 300’den fazla hikaye toplandı. Projenin yöneticileri, külliyatın 2022 yılının şubat ayına kadar tamamlacağını belirtti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve Masal Projesi’nin araştırmacılarından biri olan Dr. Mehmet Naci Önal, “Masallar bize merak etmeyi, mantığı kullanmayı, sabırlı olmayı, hayal kurmayı, engelleri aşmayı, mücadele etmeyi, iyi insanlar olmayı, kötülüğe karşı savaşmayı, doğruyu söylemeyi, yalanları ve aldatmacaları tespit etmeyi öğretir. Bu değerler evrensel insan değerleridir: Zaman değişir, insanlar değişmez” dedi.