Türkiye'nin starlarından kış şarkıları

Pop müziğin en önemli simgelerinden biri olan Tarkan, Apple Music’in özel kış listelerine katkıda bulunan isimler arasındaki yerini alıyor. Tarkan’ın serin kış günlerini düşünerek tasarladığı romantik şarkılardan oluşan renkli derleme, günün her saatinde keyfinizi yerine getirmek için yanınızda.

90’ların başından bu yana benzersiz yorumuyla hayranlarını büyülemeye devam eden pop yıldızı, özel seçkisiyle sizi selamlıyor. Şarkıların ruhları olduğuna inanan ve onların sadece belli mevsimlerde değil her an dinlenebileceklerini düşünen Erener’in dinlemekten vazgeçemediği çalışmalar bu listede buluşuyor.

Türkçe pop’ta romantizmin alternatif yüzü Göksel, kışa özel listesiyle dinleyicilerinin içini ısıtmayı amaçlıyor. Soğuk havanın güneşi hissetmeye engel olmayacağını düşünerek listesini hazırlayan ozan şarkıcı, kendi bestelerinden aşina olduğumuz titizliğini seçkisine de yansıtıyor. Türkçe pop sahnesinin en yaratıcı isimleri arasında yer alan Göksel’in perspektifinden kışa bakmak için bu listeye kulak verin.

Puslu ve serin kış günlerine adım attığımız günlerde, aradığınız sıcak melodileri Cem Adrian sizler için seçiyor. Üstün vokal tekniğinin yanı sıra besteci ve yapımcı kimliğiyle de tanınan alternatif pop müzisyeni, radarından çıkmayan melodileri Apple Music dinleyicileriyle paylaşıyor. Bu özel derlemede Adrian’a ilham veren isimlerle karşılaşacaksınız. Pop’un samimi ve dokunaklı örnekleriyle dereceler yükselişe geçiyor.

Kış mevsiminin romantik atmosferine odaklanan pop yıldızı Buray’ın özel seçkisi burada. Gri bulutlar ve bembeyaz karların eşlik edeceği kış mevsimi boyunca sizi hiç yalnız bırakmayacak bu derleme, kalbinizi okşayacak dokunaklı şarkılardan oluşuyor.

Kışa özel Listeler

Kış boyunca içinizi ısıtacak ve günün her saati yanınızda olacak “Kışa özel Türkçe Melodiler”, ateşin karşısında size eşlik edecek müzikler bulabileceğiniz “Şömine Keyfi”, kış güneşini kucaklayacağınız yürüşlere eşlik edecek “Kış Yürüyüşleri”, evdeki partileriniz için “Parti Başlıyor”, enerjinizi yükseltecek “Kış Boyunca Keyfiniz Yerinde”, spordan kopamayanlar için “Kış Sporları” ve daha fazlası Apple Music’te.