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21.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Two And A Half Men’in Berta’sına veda

İlk olarak 2003 yılında yayınlanan “Two and a Half Men” dizisindeki huysuz hizmetçi Berta’ya hayat veren Conchata Ferrell, önceki gün Los Angeles’ta 77 yaşında hayatını kaybetti.

‘Two And A Half Men’in Berta’sına veda

National Public Radio’da yer alan habere göre Ferrell’ın menajeri sanatçının vefatını duyurdu. Ferrell, başlangıçta “Two and a Half Men” dizisinin ilk iki sezonu için anlaşmıştı. Ancak canlandıdığı karakter izleyiciler tarafından sevilmiş ve oyuncu, 12 sezon boyunca dizide yer almıştı. Ayrıca Ferrell, bu rolüyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında iki kez Emmy’e aday gösterilmişti.

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