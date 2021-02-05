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05.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Üç bin yıllık mor kumaş

İsrail’deki arkeologlar, Timna’da yaptıkları kazılarda M.Ö 1000 yıllarına ait mor boya içeren üç kumaş parçası keşfetti.

Üç bin yıllık mor kumaş

Artnet’te yer alan habere göre mor boya, Akdeniz kıyılarında bulunn canlı murex deniz salyangozlarının boya bezlerinden geliyor. Bu yüzden de araştırmacılar, Kızıldeniz yakınlarındaki Köle Tepesi olarak bilinen bir alanda yeni keşfedilen bu kumaşın, üretildiği yerden bugüne dek ulaşmış olması büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Tel Aviv Üniversitesi’nden Erez Ben-Yosef, “Burası çölün derinliklerinde geleneksel olarak bu prestijli malzemelerin kullandılığını düşünmediğimiz bir yerdi. Tekstillerin varlığı Timna’nın göçebe halklarında daha karmaşık bir sosyal sistem olduğunu gösterir” dedi. Yosef, mor boyanın solmaması için daha pahalı boyaların kullanıldığını ve bu yüzden de değerli olduğunu da sözlerine ekledi. Araştırmacılar ise tekstillerin analiziyle Demir Çağı’nda yaşayan insanların yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini ve bölgenin kültürel ve toplumsal yapısını da daha iyi inceleyebileceklerini söyledi.

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