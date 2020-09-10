10.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Üç festivalden dayanışma
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 14-20 Eylül’de Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 21-26 Eylül’de ise Başka Sinema Ayvalık Film Festivali filmlerini filmonline.iksv.org platformunda izleyiciyle buluşturuyor.
Üç festivalin pandemi nedeniyle dayanışma yaptığına ilişkin yapılan açıklamada, “Festivallerin kendi şehirlerinde, sinema salonlarında, seyirciler ve sanatçıların buluştuğu bir ortamda yapılması gerektiğine inansak da fiziksel koşulların herkesi zorladığı bu zamanlarda üç festival bir araya geldi” denildi. Filmonline.iksv.org platformunda erişime açılacak filmleri izlemek için biletler aynı site üzerinden alınabilecek. İstanbul Film Festivali’nin 14-20 Eylül’de çevrimiçi platformunda ağırlayacağı ‘Altın Koza’ filmleri 30 saat boyunca, 21-26 Eylül’de misafir edeceği Ayvalık festivali filmler ise 5 gün boyunca yayında kalacak.