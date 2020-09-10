Üç festivalden dayanışma

Üç festivalin pandemi nedeniyle dayanışma yaptığına ilişkin yapılan açıklamada, “Festivallerin kendi şehirlerinde, sinema salonlarında, seyirciler ve sanatçıların buluştuğu bir ortamda yapılması gerektiğine inansak da fiziksel koşulların herkesi zorladığı bu zamanlarda üç festival bir araya geldi” denildi. Filmonline.iksv.org platformunda erişime açılacak filmleri izlemek için biletler aynı site üzerinden alınabilecek. İstanbul Film Festivali’nin 14-20 Eylül’de çevrimiçi platformunda ağırlayacağı ‘Altın Koza’ filmleri 30 saat boyunca, 21-26 Eylül’de misafir edeceği Ayvalık festivali filmler ise 5 gün boyunca yayında kalacak.