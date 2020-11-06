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06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Üç projeye 40 bin euro destek

Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Film Festivali-Köprüde Buluşmalar işbirliğinde oluşturulan Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu tarafından desteklenecek projeler açıklandı.

Üç projeye 40 bin euro destek

Bu yıl 10. kez geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek olan fonda kurum temsilcilerinden oluşan seçici kurul, başvuru yapan 12 proje arasından 3 projeyi, toplam 40 bin euro ile desteklemeye karar verdi.

Melisa Önel’in “Aniden”ine 10 bin euro, Tolga Karaçelik’in “Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi”ne 15 bin euro, Ziya Demirel’in “İki Gözlüler”i de 15 bin euro destek verilecek.

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