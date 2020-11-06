Üç projeye 40 bin euro destek

Bu yıl 10. kez geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek olan fonda kurum temsilcilerinden oluşan seçici kurul, başvuru yapan 12 proje arasından 3 projeyi, toplam 40 bin euro ile desteklemeye karar verdi.

Melisa Önel’in “Aniden”ine 10 bin euro, Tolga Karaçelik’in “Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi”ne 15 bin euro, Ziya Demirel’in “İki Gözlüler”i de 15 bin euro destek verilecek.