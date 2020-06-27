Ufuk Altunkaş’ın ertelenen sergisi ekimde açılıyor

Normalleşme sonrası tekrar hazırlıklarına başlayan Ufuk Altunkaş bu sergide 7 ölümcül günahtan esinlenerek insanların iç benliğindeki kötü duyguları ve arzuları fotoğraflamayı planlıyor.



Ufuk Altunkaş “İçimizdeki Şeytan” sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım süreci olmasına rağmen ekim ayında ziyarete açmayı planladığını ifade ediyor.



