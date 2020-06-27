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27.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ufuk Altunkaş’ın ertelenen sergisi ekimde açılıyor

Fotoğraf sanatçısı Ufuk Altunkaş geçen Nisan’da gerçekleşmesi planlanan “İçimizdeki Şeytan” (Inner Demon) sergisini pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.

Ufuk Altunkaş’ın ertelenen sergisi ekimde açılıyor

Normalleşme sonrası tekrar hazırlıklarına başlayan Ufuk Altunkaş bu sergide 7 ölümcül günahtan esinlenerek insanların iç benliğindeki kötü duyguları ve arzuları fotoğraflamayı planlıyor.

Ufuk Altunkaş “İçimizdeki Şeytan” sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım süreci olmasına rağmen ekim ayında ziyarete açmayı planladığını ifade ediyor.

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