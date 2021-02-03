Ufuk Atar'ın yeni teklisi yayımlandı

Alternatif-pop tarzında olan ikinci teklisi “Yaşa”nın söz ve müziği Ufuk Atar’a, aranjesi ise Atıl Aksoy’a ait. Elektronik alternative pop tarzındaki parçanın sözleri umut aşılıyor. Global olarak tüm dünyanın zorluklar yaşadığı, yüreklerin sıkıştığı bu dönemde “Yaşa” şarkısı, yaşamın zorluklarına rağmen kaygıya düşmeden ümitle ilerlemeyi konu alıyor.

“Yaşa”nın Klibi Yayında!

Kayıtları DB Stüdyoları’nda tamamlanan parçanın zengin görsel vurgularıyla umut aşılayan klibi Ufuk Atar’ın youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

6 yaşında mandolin ile başladığı müzik hayatına, ilerleyen yaşlarda bağlama, ud, gitar, bateri ve Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı eğitimiyle klarneti de dahil eden müzisyen Ufuk Atar Multi enstrümantalist yönü ile projelerinde farklı soundlara yer vermektedir. Geçtiğimiz yıllarda “Mensemble” adlı acappella grubuyla da yurt içi ve yurt dışında birçok performansla başarısından söz ettirdi.