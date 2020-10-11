Ülsever’den yeni polisiye

“Cinayet Polisi Dedemin Evrak-ı Metrukesi”, Türkiye’de orta halli bir bireyin değişimiyle, toplumsal değişimin nasıl paralel ilerlediğini okura akıcı ve çarpıcı bir biçimde sunuyor. Polisiye romanlarda okurun en çok sorduğu “Katil kim?” sorusunu, Ülsever’in bu romanında birçok defa sordurtuyor. Ancak belli aşamadan sonra yaşanan gelişmeler, okura katilin kim olduğundan ziyade sürecin nereye evrileceğini daha da merak ettirecek bir hal alıyor.