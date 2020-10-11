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11.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ülsever’den yeni polisiye

Cüneyt Ülsever, “Cinayet Polisi Dedemin Evrak-ı Metrukesi” adlı yeni romanını Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından okura sundu.

Ülsever’den yeni polisiye

Cinayet Polisi Dedemin Evrak-ı Metrukesi”, Türkiye’de orta halli bir bireyin değişimiyle, toplumsal değişimin nasıl paralel ilerlediğini okura akıcı ve çarpıcı bir biçimde sunuyor. Polisiye romanlarda okurun en çok sorduğu “Katil kim?” sorusunu, Ülsever’in bu romanında birçok defa sordurtuyor. Ancak belli aşamadan sonra yaşanan gelişmeler, okura katilin kim olduğundan ziyade sürecin nereye evrileceğini daha da merak ettirecek bir hal alıyor.

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