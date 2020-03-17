17.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ünlü İtalyan mimar koronavirüsten öldü
Barcelona Olimpiyat Stadı’nın planlayıcılarından İtalyan mimar Vittorio Gregotti, koronavirüs nedeniyle 92 yaşında Milan’da hayatını kaybetti.
İtalya medyası Gregotti’nin önceki gün koronavirüse bağlı zatürre nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gregotti, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda kullanılan Marassi Stadyumu, Milan’daki Arcimboldi Operası gibi önemli yapıları tasarlayan isimdi. Ayrıca Venedik Mimarlık Bienali’nin kavramsal altyapısının oluşturulmasında teorileriyle önemli rol oynamıştı.