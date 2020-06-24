Ünlü yönetmenlerin kısa filmleri bir arada

. Yapımcılığını The Apartment Pictures (bir Fremantle grup şirketi) ile Fabula’nın üstlendiği HOMEMADE içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.

Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.

The Apartment CEO’su Lorenzo Mieli ile Fabula CEO’su Juan de Dios Larraín ve yönetmen Pablo Larraín, dünyanın her yanından sinemacıları projeye katılmaya davet etti.

Kamera arkasında günümüzün farklı çizgilere sahip en başarılı sinemacılarından bazıları yer alıyor: