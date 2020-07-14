14.07.2020 - 13:25 |
Ütopya 500 yaşını geride bıraktı
500. yaşını geride bırakan Ütopya özel mülkiyetin, şiddetin, dinî dayatmaların bulunmadığı bir adayı anlatırken toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan ideal bir topluma dair ipuçlarını sunan zamansız bir eser.
Yazıldığı dönemden günümüze en etkileyici ve en çok okunan kitaplardan biri olmayı sürdüren Thomas More’un Ütopya’sı, insanların refah ve uyum içinde yaşadığı, özel mülkiyetin, şiddetin, dinî dayatmaların bulunmadığı bir adayı anlatırken toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan ideal bir topluma dair ipuçları sunuyor; dönemin yönetim anlayışını, insanı suça iten sistemi eleştiriyor.
“Ütopya’nın en çarpıcı yönlerinden biri, onun çağdaşlığıdır. Açgözlülük, vicdansızlık ve yararsızlık bugün de 1516 yılındaki kadar fazla.”
Terry Eagleton
CNN Türk'ten '15 Temmuz ‘Unutmadık’' belgeseli...Onlar anneydi, babaydı, evlattı, kardeşti ama her şeyden önce vatanseverdi…O en uzun gecede siperleri gövdeleriydi, tek silahlarıysa ay yıldızlı bayraklarıydı… Durmadılar kaçmadılar yılmadılar… Hainlerin demokrasiye darbe vurmalarına izin vermediler. Ve o karanlık gecenin sonunda bizleri aydınlık bir günün sabahına kavuşturdular. '15 Temmuz ‘Unutmadık’ ' belgeseli 15 Temmuz Çarşamba 16:00’da CNN Türk’te…