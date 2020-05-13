V&A Müzesi karantina desenleri topluyor

Müzenin çağrısı tamamen amatör ve çocuklara yönelik. İşlerin tamamen toplumsal bir duyarlılık olarak ortaya çıktığını söyleyen müzenin tasarım küratörü Brendan Corner, “Müzenin hiçbir kriteri yok. Pencereye asılan desenlerin fikri, tamamen dünyanın karantina altındayken yaşadığı dayanışmanın yansıması” diye konuştu.