MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri V&A Müzesi karantina desenleri topluyor
ABONE OL
13.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

V&A Müzesi karantina desenleri topluyor

Birleşik Krallık’taki Victoria & Albert Müzesi, önceki gün yaptığı bir duyuruyla, karantina sürecinde evinin penceresinden resimler ve desenler yaparak sağlık çalışanlarına destek olanların işlerini toplayıp koleksiyonuna ekleyeceğini duyurdu.

V&A Müzesi karantina desenleri topluyor

Müzenin çağrısı tamamen amatör ve çocuklara yönelik. İşlerin tamamen toplumsal bir duyarlılık olarak ortaya çıktığını söyleyen müzenin tasarım küratörü Brendan Corner, “Müzenin hiçbir kriteri yok. Pencereye asılan desenlerin fikri, tamamen dünyanın karantina altındayken yaşadığı dayanışmanın yansıması” diye konuştu.

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Çocukların ruh sağlığına dikkat!

Çocukların ruh sağlığına dikkat!

Sıradaki Haber