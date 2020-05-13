13.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
V&A Müzesi karantina desenleri topluyor
Birleşik Krallık’taki Victoria & Albert Müzesi, önceki gün yaptığı bir duyuruyla, karantina sürecinde evinin penceresinden resimler ve desenler yaparak sağlık çalışanlarına destek olanların işlerini toplayıp koleksiyonuna ekleyeceğini duyurdu.
Müzenin çağrısı tamamen amatör ve çocuklara yönelik. İşlerin tamamen toplumsal bir duyarlılık olarak ortaya çıktığını söyleyen müzenin tasarım küratörü Brendan Corner, “Müzenin hiçbir kriteri yok. Pencereye asılan desenlerin fikri, tamamen dünyanın karantina altındayken yaşadığı dayanışmanın yansıması” diye konuştu.