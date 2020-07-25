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25.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Vampirden korunma kiti 3 bin dolar

İngiltere’deki Hansons Müzayede Evi, 19’uncu yüzyıldan kalma bir vampir öldürme kitini geçen günlerde düzenlediği online satışta açık artırmaya sundu.

Vampirden korunma kiti 3 bin dolar

Artnet’te yer alan habere göre kit, dört gün süren müzayedenin ardından ismi açıklanmayan bir koleksiyoner tarafından 3 bin 185 dolara sayın alındı. İç kapağında İsa’nın dirilişinin canlandırıldığı ve ipek bir satenden oluşan kutunun içinde ‘ölümsüz bir kan emici’yi yok etmek için üç haç, İncil, diş çekme pensesi, gümüş bıçaklı bir çakı ve küçük bir tabanca bulunuyor. Ayrıca kutudan çıkan köpekbalığı dişleri de dikkati çekiyor. Hanson Müzayede Evi yetkilisi Rik Alexander, bu tarz kutuların o dönemde özel ve ticari olarak yapıldığını söyledi.

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