Van Gogh eserleri arabayla gezilecek

Ancak Artnet’te yer alan habere göre The Toronto Star’ın eski baskı fabrikasında yapılacak sergiye gelen ziyaretçiler, Van Gogh’un eserlerini arabalarının içinden görme imkanı da bulacak. Sadece 14 arabanın gireceği sergide izleyiciler, sanatçının aralarında “Yıldızlı Gece” ve “Ayçiçekleri” de dahil olmak üzere pek çok eserinin oda büyüklüğündeki dijital halini, bir müzik eşiğinde gezebilecek. 18 Haziran’da başlayacak “The Gogh by Car” sergi, eylül sonuna kadar devam edecek. Serginin biletleri, https://vangoghexhibit.ca/ adresinden alınabilecek.