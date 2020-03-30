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30.03.2020 - 18:45 |

Van Gogh tablosu müzeden çalındı

Van Gogh'un Amsterdam'da sergilenen "Bahar Bahçesi" adlı tablosu sergilendiği Amsterdam'daki müzeden çalındı. Tablonun bulunduğu Singer Laren Müzesi, corona virüs nedeniyle uygulanan karantina kapsamında 13 Mart'tan bu yana kapalıydı. Soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bu durumdan faydalandıkları açıklandı.

Van Gogh tablosu müzeden çalındı

Vincent van Gogh'un doğduğu ülke olan Hollanda'da sergilenen tablosu çalındı. Amsterdam'da bulunan Singer Laren Müzesi'nde sergilenmekte olan Spring Garden (Bahar Bahçesi) adlı tablonun çalındığı açıklandı.

Henry William Singer eşi Anna Singer'ın koleksiyonun sergilendiği müzede bir süredir Van Gogh'un Bahar Bahçesi adlı tablosu da sergilenmekteydi. Ancak corona virüs salgını nedeniyle müze 13 Mart tarihinden bu yana ziyarete kapalı durumdaydı.

Tablonun dün gece çalındığını belirten müze müdürü Evert van Os, çok üzgün olduklarını ifade etti. Tablo, Gröningen'deki Groninger Müzesi'nden sergilenmek üzere ödünç alınmıştı ve Van Gogh'un bu eserine henüz paha biçilmemişti.

Van Gogh tablosu müzeden çalındı

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