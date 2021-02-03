Vatikan Müzesi açıldı

Aralarında Caravaggio’nun eserleri, Atena Heykeli ve Raffaello’nun başyapıtlarının olduğu Raffaello Odaları’na ev sahipliği yapan Vatikan Müzesi’nin ziyaretçileri, müzenin açılış saatinde kapı önünde heyecanlı bir şekilde beklemeye başladı. Sınırlı sayıda ziyaretçinin alındığı müzenin kapısında ziyaretçiler kadar basın mensupları görüntü alabilmek için kalabalıklar oluşturdu. Raffaello’nun geçen yıl 500. ölüm yılı vesilesiyle bir etkinlik yapmayı planlayan ancak koronavirüs salgınından dolayı kapılarını kapatmak zorunda kalan müzenin etkinliklerini bu yıl yapması bekleniyor.