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31.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Venedik Film Festivali’nde direktörler buluşması

Avrupa’nın önde gelen film festivallerinin direktörleri, 77. Venedik Film Festivali’nin 2 Eylül’de gerçekleşecek açılış gecesinde bir araya gelecek.

Venedik Film Festivali’nde direktörler buluşması

Pandemi döneminde dayanışma ruhunu güçlendirmek için Venedik’te bir araya gelecek festival direktörleri; Alberto Barbera (Venedik), Carlo Chatrian (Berlin), Thierry Frémaux (Cannes), Lili Hinstin (Locarno), Vanja Kaludjeric (Rotterdam), Karel Och (Karlovy Vary), José Luis Rebordinos (San Sebastian) ve Tricia Tuttle (BFI Londra) olarak sıralanıyor. Direktörler, açılış gecesinde sahneye çıkıp sinemanın değeri ve festivallerin önemi hakkında ortak bir açıklama okuyacak. Açıklamada, festivallerin sadece önemli sinemacıların yeni filmlerinin tanıtımına yardım eden platformlar olmadığının altı çizilip, kültür alanındaki önemleri ve genç sinemacılara sundukları destek vurgulanacak. Venedik Film Festivali, 12 Eylül’de sonlanacak.

 

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