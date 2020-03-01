01.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Venedik soruyor: Birlikte nasıl yaşayacağız?
Bu yıl 23 Mayıs-29 Kasım 2020 tarihleri arasında 17. edisyonu Hashim Sarkis küratörlüğünde gerçekleşecek Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi “How will we live together?” başlığı ile düzenleniyor.
Bienalin ana sergisinde Türkiye’den Han Tümertekin, Pınar Yoldaş ve Refik Anadol yer alıyor. Han Tümertekin “As Emerging Communities” başlıklı sergi ile Arsenale’de, Pınar Yoldaş Giardini’de yer alacak “Across Borders” başlıklı ana sergide ve Refik Anadol Arsenale’de yer alan “Among Diverse Beings” başlıklı sergide sanatseverlerin karşısında olacak.