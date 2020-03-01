MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Venedik soruyor: Birlikte nasıl yaşayacağız?
ABONE OL
01.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Venedik soruyor: Birlikte nasıl yaşayacağız?

Bu yıl 23 Mayıs-29 Kasım 2020 tarihleri arasında 17. edisyonu Hashim Sarkis küratörlüğünde gerçekleşecek Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi “How will we live together?” başlığı ile düzenleniyor.

Venedik soruyor: Birlikte nasıl yaşayacağız?

Bienalin ana sergisinde Türkiye’den Han Tümertekin, Pınar Yoldaş ve Refik Anadol yer alıyor. Han Tümertekin “As Emerging Communities” başlıklı sergi ile Arsenale’de, Pınar Yoldaş Giardini’de yer alacak “Across Borders” başlıklı ana sergide ve Refik Anadol Arsenale’de yer alan “Among Diverse Beings” başlıklı sergide sanatseverlerin karşısında olacak. 

Survivor'da büyük kavga! "Sende bana saldıracak yürek var mı?"Survivor 2020'nin dokuzuncu bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Erman ve gönüllüler takımından Yasin arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber