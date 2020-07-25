Venedik’in klasikleri

28 Temmuz’da bu yılın resmi seçkisini açıklayacak olan Venedik Film Festivali’nin seçtiği klasikler 25-31 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Bolonya kentinde düzenlenecek Cinema Ritrovato Festivali‘nde gösterildikten sonra Venedik’te festival takipçileriyle buluşacak. Seçkide, bu sene 30. yaşını kutlayan, Martin Scorsese’nin yönettiği “Goodfellas”, Al Pacino’nun başrolünde yer aldığı, Sidney Lumet imzalı “Serpico”, Jean-Pierre Melville’in yönettiği “Le cercle rouge” dikkat çeken filmler arasında yer alıyor.