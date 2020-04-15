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15.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Venedik’te Türkiye’yi Onur temsil edecek

Mayıs-Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçı, Füsun Onur olarak belirlendi.

Venedik’te Türkiye’yi Onur temsil edecek

Bige Örer’in küratörlüğünü yürüttüğü Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki, İKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Arsenale’de 2014-2034 dönemi için tahsis edilen uzun süreli mekânda yer alacak.

Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu’nda Serhan Ada, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, sanatçı İnci Eviner, küratör ve Fiorucci Art Trust Direktörü Milovan Farronato ve Sanat Dünyamız dergisi editörü, sanat yazarı Fisun Yalçınkaya yer alıyor. 

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