Vincent Baykal Ada'dan yeni tekli

Sapan grubuyla başladığı müzik çalışmalarına tek başına devam eden Vincent Baykal Ada’nın“Odamda” adlı yeni single’ı 15 Ocak Cuma günü GTR etiketiyle yayınlandı. Vincent Baykal Ada’nın 2020’nin Kasım ayında çıkardığı “Gölgeler” single’ının devamı niteliğinde olan şarkının müzik ve düzenlemesi tamamen müzisyene aitken, sözlerin yazımında eşi Ecem Önol Ada da katkıda bulundu. Parçanın mix mastering’i ise Haktan İlhan’ın imzasını taşıyor.

“Odamda” kişisel bir yüzleşmenin dışavurumu

Vincent Baykal Ada, “Odamda” şarkısının kişisel bir yüzleşmenin dışavurumu ve yaşadıklarımıza bir tür anlam verme çabası olduğunu söylüyor ve şarkının hikâyesini şu sözlerle ifade ediyor: “Dünyanın içinde bulunduğu bu kaotik ortamda, her şeyden uzak bir sığınak olan odamda yalnız kaldığımda geçmiş, şimdi ve gelecek üzerine uzun uzun düşünüyorum. “Odamda”, bütün bu yaşadıklarımıza anlam vermeye çalışırken melodiye ve söze dökülen bir şarkı. Bu şarkı, tamamen bu duygularla doğdu ve dinleyiciyle buluştu. Benzer duyguları yaşayan dinleyiciye dokunursa da bu beni mutlu eder.”