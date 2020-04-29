Virüse karşı sanatçı dayanışması

Eren’in Matthew Burrow’un İngiltere’de başlattığı “Artist Support Pledge”dan esinlenerek uyarladığı projede, sanatçıların eserlerini 1000 TL’ye satışa açması isteniyor. Bu satışların toplamı 4 bin TL’ye ulaştığında ise o sanatçıdan, başka bir sanatçının işini alması isteniyor. Seçil Erel, Instagram üzerinden paylaştığı videoda “Bu projenin amacı kâr elde etmek değil. Birbirimize karşı cömert olduğumuzu ve birbirimizi desteklediğimizi göstermek” dedi. Sanatçılar, kendi Instagram sayfalarından eserlerinin fotoğrafını paylaşarak @sanatçidestekbirligi hesabını etiketleyerek #sanatcidestekbirligi #destekverdestekal #comertvebirlikte #bagimsizsanatcigirisimi hastaglerini kullanarak bu destek projesine katılabilirler.