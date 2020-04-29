MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Virüse karşı sanatçı dayanışması
ABONE OL
29.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Virüse karşı sanatçı dayanışması

Seçil Erel, koronavirüs salgını süresince Türkiye’deki sanatçılara destek vermek amacıyla önceki günlerde Sanatçı Destek Birliği isimli bir proje başlattı.

Virüse karşı sanatçı dayanışması

Eren’in Matthew Burrow’un İngiltere’de başlattığı “Artist Support Pledge”dan esinlenerek uyarladığı projede, sanatçıların eserlerini 1000 TL’ye satışa açması isteniyor. Bu satışların toplamı 4 bin TL’ye ulaştığında ise o sanatçıdan, başka bir sanatçının işini alması isteniyor. Seçil Erel, Instagram üzerinden paylaştığı videoda “Bu projenin amacı kâr elde etmek değil. Birbirimize karşı cömert olduğumuzu ve birbirimizi desteklediğimizi göstermek” dedi. Sanatçılar, kendi Instagram sayfalarından eserlerinin fotoğrafını paylaşarak @sanatçidestekbirligi hesabını etiketleyerek #sanatcidestekbirligi #destekverdestekal #comertvebirlikte #bagimsizsanatcigirisimi hastaglerini kullanarak bu destek projesine katılabilirler.

Metin Hara: Hogwartlısın dediler kız vermedilerBir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karadeniz somonuna akın

Karadeniz somonuna akın

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

40 bin Suriyeli aile evine döndü

40 bin Suriyeli aile evine döndü

Sıradaki Haber