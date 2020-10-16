Vişegrad Ülkeleri filmleri İstanbul Modern Sinema'da

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ’nin katkıları ve Polonya Cumhuriyeti başkanlığındaki Vişegrad Dörtlüsü (Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya) işbirliğiyle, bu ülkelerin sinemalarından bir program sunuyor.

Vişegrad Film Günleri’nin beşincisi olarak gerçekleşen seçkideki dokuz film, ortak coğrafya ve kültüre sahip dört ülkenin Holokost’tan Komünizm’e paylaşılan tarihin izlerini, geçmişten bugüne taşıdıkları düş ve düş kırıklıklarını, günümüz toplumlarının sosyal gerçekçi karmaşasını farklı dönem ve hikâyeler üzerinden inceliyor.

Jüpiter’in Uydusu’nda (2017), ormanlık alandan kaçarken vurulan Suriyeli bir mülteci, mucizevi bir şekilde yerçekimine karşı koyarak havada yükselebilme gibi doğaüstü bir güce sahip olur. Jüpiter’in Uydusu, günümüz Macar toplumunun sağcı politikalarını fantastik bir lensle izlerken, 1945 (2017) western türünü tersten yorumlayarak toplumun soykırım geçmişiyle, savaş günahlarıyla, ölümle hesaplaşma hikâyesini anlatıyor.

Programda Çek sinemasından Jan Svěrák imzasını taşıyan ve En İyi Yabancı Film dalında Altın Küre ve Oscar ödüllerini alan Kolya (1996) da yer alıyor. Film, 1989 yılında, o zamanki adıyla Çekoslovakya’da komünist rejimi sona erdiren Kadife Devrim sırasında geçiyor. Devlet Filarmoni Orkestrası’ndan emekli bir çellocunun yolu Rus bir anne oğul ile kesişir ve ortaya iç ısıtan, trajikomik bir hikâye çıkıyor.

Kieślowski’nin başyapıtı restore edilmiş kopyasıyla programda

Avrupa sanat sinemasının başyapıtlarından Krzysztof Kieślowski’nin, Veronique’in İkili Yaşamı (1991), Fransa ve Polonya’da birbirinden farklı yaşam süren iki genç kadın Veronique ve Weronika’nın paralel hayatlarını kurgularken, ruh ikizliği, mistisizm ve özlem üzerine büyülü bir film. Seçkideki diğer Polonya filmi, Yüz (2018), Swiebodzin kentinde dünyanın en büyük İsa heykelinin yapımında geçirdiği kaza sonucu yüz nakli geçiren bir adamın dramını anlatırken, modern Polonya’nın karanlık tarafına gerçekçilik ile fantezi komedi arası bir tonda bakıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek

Programda yer alan Polonya sinemasından iki yeni filmin de Türkiye prömiyeri İstanbul Modern’de gerçekleşiyor. İlki, terapiye katılan bir grup insanın hayatlarından kesitlere odaklanan dram, Kaybedecek Bir Şey Yok (2019), İstanbul Modern’in üyelerine özel çevrimiçi gösterildikten sonra program kapsamında sinemada gösteriliyor. Yine ilk kez gösterilecek olan 2019 yapımı Lejyonlar ise Polonya’nın Çar Rusyası’ndan kurtuluş mücadelesi üzerine bir hikâyeye odaklanıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan bir diğer film de Slovak yapımı Eva Nová. Belgeselleriyle tanınan yönetmen Marko Skop’un ilk kurmacası olan ve Slovakya’yı Oscar yarışında temsil eden dramı, bir zamanlar ünlü bir oyuncu olan Eva’nın oğluyla yeniden barışma çabalarını konu alıyor.