Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” 7-9 Eylül’de online düzenleniyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali’nin, dünyadan müzik profesyonellerinin Türkiye güncel müzik sahnesini tanımalarına ve işbirliği geliştirmelerine fırsat tanıyan uluslararası tanıtım ve iletişim etkinliği Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” bu yıl 7-9 Eylül’de çevrimiçi düzenlenecek. Türkiye ve yurtdışından uluslararası etkinlik yöneticileri ve müzik profesyonellerinin çevrimiçi olarak takip edeceği “Vitrin” konserlerine paralel olarak, Türkiye güncel müzik sahnesi üzerine gerçekleşecek paneller, İKSV YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek.
Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında; 20 Eylül’den itibaren ise online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. Festival kapsamında dördüncü kez hayata geçecek Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” bu yıl 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrimiçi takip edecek. Projeye verdiği destekle +1 de müzikseverlerin keyfine artı bir katacak.
Takviminize not alın: Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” Panelleri
İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye’den güncel müziği odağına alan uluslararası bir tanıtım ve iletişim etkinliği olan Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması kapsamında çevrimiçi takip edilecek konserlere paralel olarak, Türkiye güncel müzik sahnesi üzerine konuşulacak paneller ise İKSV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.