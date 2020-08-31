Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” 7-9 Eylül’de online düzenleniyor

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında; 20 Eylül’den itibaren ise online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. Festival kapsamında dördüncü kez hayata geçecek Vitrin: “Türkiye Güncel Müzik Buluşması” bu yıl 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrimiçi takip edecek. Projeye verdiği destekle +1 de müzikseverlerin keyfine artı bir katacak.

Takviminize not alın: Vitrin: “ Türkiye Güncel Müzik Buluşması” Panelleri