12.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Warhol’un ‘korkunç perukları’ İngiltere’de
Tate Modern, bu hafta Andy Warhol’un İngiltere’deki en büyük sergisine ev sahipliği yapıyor.
Guardian’da yer alan habere göre ziyaretçilerine bugün kapılarını açan sergide, Warhol’un 100’den fazla eserinin yanında üç sarı peruğu da yer alıyor. Serginin yardımcı küratörü Gregor Muir, “Peruklar Warhol’un kişiliğinin bir parçası ve Warhol’un kendisi de bir sanat eseriydi” diyor. Muir, Pittsburgh’daki Andy Warhol Müzesi’nde ilk kez perukları gördüğünü ve Tate’deki serginin bir parçası olması gerektiğine karar verdiğini söylüyor. Sergi 6 Eylül’e kadar görülebilecek.
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