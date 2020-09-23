Williams’a ‘2020 Sanatçı Ödülü’

Artsy.net’te yer alan habere göre vakıf, ödülün yanında Williams’a 25 bin dolar bağışladı. 40 yıllık sanat hayatı boyunca Williams, ırkçılık, polis şiddeti, çevrecilik ve diğer güncel meseleleri ele aldığı eserleriyle tanınıyor. Williams, eserlerini “Tüm mizahın altında dikkat etmemiz gereken bir şey olduğunu söyleyerek yıkıcı olmaya çalışıyorum. Ve Batı geleneğine ait yağlı boya resimlerinden öğrendiğim işaretleri, sembolleri ve göstergeleri kullanıyorum” diye anlatıyor. Ayrıca bu ödülü almaktan da büyük bir onur duyduğunu da sözlerine ekledi.