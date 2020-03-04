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04.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Woman’ 8 Mart’ta Başka Sinema’da

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Woman / Kadın” isimli film Başka Sinema tarafından seyirciyle buluşturuluyor.

‘Woman’ 8 Mart’ta Başka Sinema’da

50 farklı ülkeden 2000 kadına kulak veren dünya çapında bir proje olan “Kadın”, insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor. Yann Arthus-Bertrand ve Anastasia Mikova’nın imzasını taşıyan “Kadın”ın daha çok altını çizmek istediği şey kadınların içsel gücü ve karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen dünyayı değiştirebilme kapasiteleri. Kadınların seslerinin daha fazla yankı bulduğu bu yeni dönemde, belgeselin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek.

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