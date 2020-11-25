WOW Festival İstanbul’da

İngiltere’de Women of the World (WOW) vakfının kurucusu Jude Kelly tarafından Dünya Kadınlar Günü’nün 100’üncü yılında başlatılan WOW Festivali, 2021 yılında İstanbul’da British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun küratörlüğü ve Asena Günal (Anadolu Kültür), Aslı İkizoğlu Erensü (Sabancı Universitesi), İpek Bozkurt (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu), Özlem Ece (İKSV), Rümeysa Çamdereli (Havle), Ülker Uncu (BGST)’dan oluşan danışma kurulu desteği ve Pozitif prodüktörlüğünde programlanacak.



‘British Council Türkiye’den kadın sanatçılara destek



British Council Türkiye, önümüzdeki günlerde Kültürde Kadın Gücü programı kapsamında müzik, tiyatro ve dans alanlarında çalışan kadın sanatçılar için bir Destek Programı başlatıyor. Destek Programı, kadın sanatçıların cinsiyet eşitliği konusundaki fikirlerini dile getirmeleri ve sanatlarını dijital ortamda ortamda çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlar yoluyla sergilemeleri için fırsat yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca Destek Programı’na başvuran ve seçilen dört kadın sanatçının çalışmaları WOW İstanbul’da çevrimiçi olarak sunulacak. Sanatçılar programa 29 Kasım 2020 tarihine kadar başvurabilir.