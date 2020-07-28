Yapay zeka destekli hiyeroglif çevirmeni

BBC’de yer alan habere göre bu özellik önceki günlerde Google’ın Sanat ve Kültür uygulamasına eklendi. Ayrıca uygulama sayesinde kullanıcılar, kendi kelimelerini ve emojilerini de paylaşılabilir hiyerogliflere çevirebiliyor. Google, Fabricius’un bir hiyeroglifin ne olduğunu anlamak için makine öğrenimi yoluyla eğitilen ilk araç olduğunu belirtiyor. Uygulamanın masaüstü versiyonu ise profesyonel Mısırbilimciler, antropologlar ve tarihçilerin araştırmalarına destek olmak için de sunuluyor. Liverpool Üniversitesi’nde Mısırbilim konusunda kıdemli bir öğretim görevlisi olan Dr. Roland Enmarch, “Etkileyici olsa da henüz eski yazıtları okuma konusunda oldukça eğitimli bir uzmana olan ihtiyacın yerini doldurabilme noktasında değil” dedi. Ancak Google, şu an da İngilizce ve Arapça dilleri mevcut olan uygulamanın, insanlar sisteme fotoğraf ekledikçe daha kapsamlı bir veritabanı oluşturabileceğini söylüyor.