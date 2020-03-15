‘Yaratıcı ekipler için heyecan verici dönem’

BBC Studios Showcase, tek bir dağıtımcının ev sahipliğinde düzenlenen dünyanın en geniş çaplı uluslararası içerik fuarı. Dünyanın dört bir yanından TV yöneticileri, yapımcı ve yatırımcıların akın ettiği etkinliğin 44’üncüsü bu yıl şubat ayında Liverpool’da gerçekleşti. Dramalardan belgesellere, TV şovlarından eğlence programlarına bu yıl izleyiciyle buluşması planlanan yüzlerce yapımın tüm dünyaya tanıtıldığı etkinlik kapsamında BBC’nin Bağımsız Dramalar Bölümü Direktörü Caroline Stone’la bir araya geldik, BBC standartlarında bir dramanın olmazsa olmazlarını konuştuk.

Bağımsız drama yapımlarında aradığınız en önemli özellikler neler oluyor?

Tabii ki öncelikle hikâye. Özgün fikirler, iyi adaptasyonlar, gerçek hayat hikâyeleri ve bir esere dayalı olarak üretilmiş olması diyebilirim. Hikâyeyi kimin kaleme aldığı, yapım şirketi, ekran önündeki ve arkasındaki yetenekler ve bir de izleyici olarak hedeflediğini kitleyi de gözetmeye özen gösteriyoruz.

“Sherlock” gibi dünya çapında başarıya ulaşmış belli yapımlar için düşünürsek, sizce bunun bir formülü var mı?

“Sherlock”, hepimizin bildiği gibi, olağanüstü bir başarı elde etti. Baktığımızda, senaryo sıradışıydı, inanılmaz bir oyuncu kadrosuna sahipti, Sherlock Holmes gibi ünlü bir esere dayanıyordu ve arkasında Hartswood gibi parlak bir yapım şirketi vardı. Bu işin belli bir formülü elbette yok ama tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, ortaya çok özel bir iş çıkacağını genellikle biliyoruz.

Yeni yetenekler keşfetmek üzere özel bir programınız var mı?

Şu an yeni yazarların 12 ay boyunca kendilerini geliştirme olanağı bulduğu Yazarlar Akademisi adlı bir birimimiz var. Burada, önde gelen senaryo yazarlarından ders almanın yanı sıra bazı bağımsız yapım şirketlerinden mentorluk hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca BBC’nin devam eden dramaları üzerine senaryo yazma deneyimi de elde ediyorlar. Yaratıcı sektörde çalışanlar, artık hikâyelerini anlatmak üzere çok daha fazla seçeneğe sahip ama rekabet de bugüne dek hiç olmadığı kadar arttı.”

Türkiye dizilerini nasıl buluyorsunuz?

Şu an Türk dizilerinin popülerliğinin farkındayız ve bu yapımları format bakımından inceliyoruz. Henüz ilk aşamalarda olsak da bu alanda daha fazla şey keşfetmeye istekliyiz.

‘BBC First Türkiye pazarına girebilir’

“Türkiye’de televizyon izleme alışkanlıklarıyla ilgili yaptığımız geniş kapsamlı araştırmalar sayesinde İngiliz dramalarına çok ciddi bir ilgi olduğunu keşfettik. Özellikle BBC imzalı içeriklere büyük bir ilgi var. Türkiye’deki izleyiciler daha fazla İngiliz draması görmek istiyor. Biz de Türkiye izleyicisiyle daha fazla vakit geçirmenin yolları üzerine düşünüyoruz. Bunlardan biri de BBC First’ün Türkiye pazarında yer alması. Bunu en kısa zamanda hayata geçirmek üzere fırsatları değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de hikâye anlatıcılığı konusunda müthiş bir gelenek var. Türk dizilerinin başarılarını yakından izliyoruz ve bu anlamda izleyiciye hitap edecek premium içerikleri üretmek için de çabalıyoruz.”