"Yarının Kadın Yıldızları" başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, dördüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor. Yarının Kadın Yıldızları projesi için başvurular 16 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar destekbasvuru@iksv.org adresine yapılabiliyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğuyla sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Başvuru koşulları

Çalgı, Şan, Şeflik branşlarında - 31 Aralık 2007 ve öncesi doğumlu olmak

Çalgı branşında - 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu olmak

Şan branşında - 1 Ocak 1993 ve sonrası doğumlu olmak

Şeflik branşlarında - 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu olmak

C. vatandaşı olmak

Klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik alanlarında eğitim almış olmak

Lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan sınava giriş kabulü almış olmak veya halen yurtdışında müzik eğitimini sürdürmek veya kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak etkinlikler (ustalık sınıfına aktif katılım, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma, çalgı alımı vb.) için destek aramak

Mali açıdan desteğe ihtiyaç duymak

Yarının Kadın Yıldızları konseri İKSV YouTube kanalında yayımlanacak

Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, piyanist Gülsin Onay’ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı, "Yarının Kadın Yıldızları"nın katılımıyla gerçekleştirilecek çevrimiçi konser, festivalin belirleyeceği ileri bir tarihte, İKSV YouTube kanalından yayımlanacak.