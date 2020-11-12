Yaşar Kemal’in bitkileri sözlük olma yolunda

Yaşar Kemal yalnızca insanı değil, onu bağrından çıkaran doğayı da anlatır. Üstelik anlatılan doğa bir anlatıcının hayal dünyasındaki doğa olmaktan öte titiz bir bilim insanının gözleminden, tuttuğu notlardan süzülüp gelen doğadır adeta. Dağlar, kayalıklar, ovalar, ağaçlar, çeşit çeşit otlar, çeşit çeşit hayvanlar Yaşar Kemal’in kaleminden çıkıp bir belgesel filmi gibi gözlerinizin önüne serilir. Onları okumaz, izlersiniz sanki” diyerek yazarın doğaya olan bakışını özetliyor.

İngilizce karşılıkları

Yaşar Kemal’in belleğinde bitkilerin özel bir yeri olduğunu belirten Erdönmez, Yaşar Kemal’in Bitkileri Sözlüğü’nün, onun eserlerinde bazen yaygın olarak bilinen bazen de yöreye özgü adlarla geçen bitkileri tanıtmayı amaçladığını ifade ediyor ve ekliyor: “Sözlükte bitkilerin Yaşar Kemal’in eserlerinde kullanılışına ilişkin örneklerin ardından onların yaygın adları, halk dilindeki değişik adları, bilimsel adları ve İngilizce karşılıkları verilmiş, temel morfolojik özellikleri ile dünya üzerindeki doğal yayılışları aktarılmıştır. Ayrıca söz konusu bitkilerin değişik kullanım alanları (peyzaj düzenleme, mutfak kültürü, tıbbi tedavi vb.) vurgulanmış, değişik morfolojik özelliklerini (çiçekli, tohumlu vb.) yansıtan görsellerle sözlük desteklenmiştir.”

Sözlükte yer alan bitkilerden bazıları ise şöyle sıralanıyor: Ağın ağacı (zakkum), çakırdikeni (Centaurea solstitalis), çiriş otu (Asphodelus aestivus), sığırkuyruğu (Verbascum spp.).