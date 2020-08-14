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14.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yaz temalı filmler çevrimiçi yayında

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş’nin katkıları ve Eye Filmmuseum işbirliğiyle gerçekleşecek “Yaz Havası” adlı film seçkisini çevirimiçi olarak sinemaseverlere sunuyor.

Yaz temalı filmler çevrimiçi yayında

Programda, erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh’un, Heere Heeresma’nın çok satan romanından uyarladığı “Sahilde Bir Gün” adlı uzun metrajı yer alıyor.1931 yapımı Scheveningen’de Hollanda’nın ünlü deniz kasabası olan Scheveningen’in plajını, orada tatil günlerini geçiren insanları kaydedilirken şablon yöntemiyle boyanmış “Güneşli İspanya”da (1912) filminde ise kamera önünde dans eden çiftler, yelpazesiyle poz veren kadınlar beliriyor. Gösterimler 20 Ağustos’ta başlayacak.

Elektrikli araçlar için kendi şarjını doldurabilen sistem geliştirdiErzurum’da ‘Dadaş Kaşif’ lakaplı Abubekir Taşbaşı, tekerleği döndükçe elektrik üreten, evin tüm ışıklarını yakan ve cep telefonunu şarj eden 'akıllı motosiklet' geliştirdi.
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