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18.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yazarlar Birliği adayları açıklandı

Oscar’ların senaryo dalının habercisi Amerikan Yazarlar Birliği adayları açıklandı.

Yazarlar Birliği adayları açıklandı

Adaylar arasında ödül sezonunun gözdelerinden “Judas and the Black Messiah”, “The Trial of the Chicago 7”, “Ma Rainey’s Black Bottom” ve “One Night in Miami” de bulunuyor. Oscar yarışında iddialı olması beklenen “Minari”, “Mank” ve “Nomadland” Yazarlar Birliği’nin toplu iş sözleşmesinin dışında yer aldığı için adaylık konusunda değerlendirilmeye alınmadı.

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