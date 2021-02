Yazarlar Birliği adayları açıklandı

Adaylar arasında ödül sezonunun gözdelerinden “Judas and the Black Messiah”, “The Trial of the Chicago 7”, “Ma Rainey’s Black Bottom” ve “One Night in Miami” de bulunuyor. Oscar yarışında iddialı olması beklenen “Minari”, “Mank” ve “Nomadland” Yazarlar Birliği’nin toplu iş sözleşmesinin dışında yer aldığı için adaylık konusunda değerlendirilmeye alınmadı.