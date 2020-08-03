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03.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yazarlarla ‘online’ imza etkinliği

Her yıl Ağustos ayının son üç haftasında İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta gerçekleşen Uluslararası Edinburgh Kitap Festivali, bu sene pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşecek.

Yazarlarla ‘online’ imza etkinliği

The Guardian’da yer alan habere göre dünyanın dört bir yanından yazarların katılacağı festivalde, canlı sohbetler, tartışmalar, okumalar; festivalin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Yetişkinler ve çocuklar için 140’tan fazla ücretsiz etkinliğin gerçekleşeceği festivalde okurlar, sevdikleri yazarlarla yüz yüze görüşerek anı kaydedebilecekleri imza etkinlikleri de düzenlenecek.

Festivalin direktörü Nick Barley, “Yazarın çevrimiçi selfie’sine sahip olmak için bir fırsat! Kısa ama büyüleyici bir etkileşim olacağını umuyoruz” diye açıklamada bulundu. Barley’e göre okurlar evde otururken sanal bir bekleme odasında sıraya girecekler.

 

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