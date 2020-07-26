Yemek ve Kültür’ün 60’ıncı sayısı çıktı

Arif Bilgin 1526-27 tarihli iki yeni narh listesinden yola çıkarak İstanbul’un gıda piyasasını sunarken Mustafa Koç Revnakoğlu’nun notlarındaki tekke mutfağının kapısını aralıyor. 1574 Tunus seferinde Sinan Paşa’nın Navarin’de donanmaya verdiği ziyafeti Mustafa Altıntaş kaleme aldı. Cengiz Kırlı ise Osmanlı döneminde İstanbul’daki kahvehanelere ayna tutarak o zamanın sosyalleşmesini ve Osmanlı ve Avrupa kahvehaneleri arasındaki benzerlikleri sunuyor.



Musa Dağdeviren her sayıda olduğu gibi unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif sunarken Fernand Lotte’nin “Balzac ve İnsanlık Komedyası’nda sofra” başlıklı yazısının üçüncü bölümü yer alıyor dergi sayfalarında. Ankara tarihinin unutulmaz yemek mekânlarından biri olan Karpiç Lokantası’nı ise Necati Tonga anlatıyor. Büyükada’nın en uğrak mekânlarından biri olan Büyükada Pastanesi’nin sahibi Hüseyin Karayaprak ise bu sayının söyleşi konuğu. Pelin Özer’in yaptığı röportajda Büyükada Pastanesi’yle birlikte adanın havasını da hissetmek mümkün. Bilmece Mutfağı, Çimdik, sinema ve kitap eleştirisi köşeleri her sayıda olduğu gibi 60. sayının da olmazsa olmazları.



