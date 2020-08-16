16.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yeni bir dijital sanat platformu
Sanatçıları, küratörleri ve sanatseverleri aynı platformda bir araya getirerek dijital sanatın herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlayacak bir girişim olarak yola çıkan De Artium açıldı.
Aylık abonelik modelleri ile erişilebilecek dijital sanat eserleri ev, ofis ve kamusal mekânlarda sergilenebilecek. Sanatseverler, girişimin ekosisteminde bulunan sanatçıların eserlerini, küratörlerin seçkileri ile yaşam alanlarına taşıyabilecek, farklı deneyimlerle mekânlarının ruhunu değiştirebilecek.
De Artium, yapay zekâ yardımı ile oluşturulan algoritması sayesinde sanatçılara farklı çözünürlük seçenekleri sunacak. Bu algoritma aynı zamanda dijital sanatı koruma ve gelecek nesillere aktarılması için de arşivleme işlevi görecek.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.