Yeni bir dijital sanat platformu

Aylık abonelik modelleri ile erişilebilecek dijital sanat eserleri ev, ofis ve kamusal mekânlarda sergilenebilecek. Sanatseverler, girişimin ekosisteminde bulunan sanatçıların eserlerini, küratörlerin seçkileri ile yaşam alanlarına taşıyabilecek, farklı deneyimlerle mekânlarının ruhunu değiştirebilecek.



De Artium, yapay zekâ yardımı ile oluşturulan algoritması sayesinde sanatçılara farklı çözünürlük seçenekleri sunacak. Bu algoritma aynı zamanda dijital sanatı koruma ve gelecek nesillere aktarılması için de arşivleme işlevi görecek.