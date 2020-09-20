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20.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeni James Bond: Tom Hardy

Son James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok” (No Time To Die) koronavirüs salgını nedeniyle bir türlü vizyona giremese de devam filminde başrolde yer alacak isimle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni James Bond: Tom Hardy

Daily Express’te yer alan habere göre, bu yıl vizyona girmesi beklenen “Ölmek İçin Zaman Yok” ile birlikte beşinci kez James Bond’u canlandıran Daniel Craig emekli olacağını duyurmuştu. Uzun zamandır yeni James Bond’un kim olacağı üzerine söylentiler medyada yer alırken Daily Express, yeni James Bond’un Tom Hardy olacağını iddia etti. Birçok kez James Bond karakterine hayat veren Pierce Brosnan, daha önce yaptığı açıklamada yeni James Bond olarak Tom Hardy’i görmek istediğini açıklamıştı. Daily Express, Brosnan’ın bu isteğinin yerine getirilme ihtimalinin yüksel olduğunun da altını çizdi.

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