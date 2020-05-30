30.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yeni normal: Arabayla sergi gezmek
Sanat dünyasından bazı isimler, salgın nedeniyle müzelerin ve galerilerin süresiz kapatılmasından dolayı sanatı halka ulaştırmanın güvenli ve farklı yollarını arıyor.
Amerikalı sanatçı ve aktivist Warren Neidich de mayıs ayının başlarında Long Island yolunda bir rota oluşturarak “Drive By Art (Public Art in This Moment of Social Distancing)” (Sosyal Mesafe Zamanlarında Kamusal Sanat) başlıklı bir sergi açtı. Neidich’in açık hava sergisini insanlar arabalarıyla, kendilerini tehlikeye atmadan gezebiliyor. Sanatçı, Long Island’daki başarısından sonra bu sergiyi önceki günlerde Los Angeles’a taşımaya karar verdi.
Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.