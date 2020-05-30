Yeni normal: Arabayla sergi gezmek

Amerikalı sanatçı ve aktivist Warren Neidich de mayıs ayının başlarında Long Island yolunda bir rota oluşturarak “Drive By Art (Public Art in This Moment of Social Distancing)” (Sosyal Mesafe Zamanlarında Kamusal Sanat) başlıklı bir sergi açtı. Neidich’in açık hava sergisini insanlar arabalarıyla, kendilerini tehlikeye atmadan gezebiliyor. Sanatçı, Long Island’daki başarısından sonra bu sergiyi önceki günlerde Los Angeles’a taşımaya karar verdi.