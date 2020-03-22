Yeni ‘Örümcek Adam’dan detaylar

Oyuncu devam filmini geçen hafta duyurmuş, MJ rolündeki Zendaya’yla birlikte geri döneceğini açıklamıştı. Öte yandan yeni bir söylenti Marvel’ın yeni filmde daha da iddialı olacağını ileri sürüyor. Daha önce sızdırdığı bilgilerle tanınan 4Chan’e göre yeni film “Spider-Man: Home Run” ismini taşıyacak. Filmde Kraven ve Scorpion (Akrep) olmak üzere iki kötü karakter olacağı iddia ediliyor. Bilgi sızdıran kişiye göre ilki için Henry Cavill düşünülüyor. Scorpion için hedefte kim olduğuna dair haber yok ama dikkatli bazı hayranlar, “Better Call Saul” oyuncu kadrosundan Michael Mando’nun geçen hafta bir akrep imojisiyle beraber gizemli bir fotoğraf paylaştığını yakaladı. Aynı iddiaya göre filmdeki rollerle ilişkilendirilen diğer iki oyuncu, “Stranger Things”in Steve Harrington’u Joe Keery ve Jane Lynch. “Örümcek Adam” 16 Temmuz 2021’de gösterime girecek.