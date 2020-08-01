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01.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeni yazarlara ilk eser teşviki bugün başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni yazarları desteklemek amacıyla başlattığı “ilk eser desteği” için bu yılki ikinci başvuru dönemi bugün başlıyor.

Yeni yazarlara ilk eser teşviki bugün başlıyor

31 Ağustos’a kadar sürecek başvurular sonucunda bakanlık, Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) kapsamında yazarların ilk eserlerine maddi destek sağlayacak. Türk edebiyatında yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesini ve yayımlanmasını desteklemek için kurguladığı projede başvurular yayınevleri tarafından yapılacak.

Başvuru yapılacak eserin yazara ait ilk eser olması öncelik olsa da yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da hiçbir şekilde yayımlanmamış, herhangi bir fondan destek almamış eserler de bu destekten yararlanabilecek. Projeye başvuru yapmak için yayın evlerinin kygm.ktb.gov.tr adresinde bulabilecekleri form ile belgeleri bakanlığa ulaştırmaları gerekiyor.

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