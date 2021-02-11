Yeryüzüne adapte olmak

Ahmet Çerkez’in “Yeryüzüne Yerleşmek” başlıklı ikinci solo sergisi Art On İstanbul’da 13 Mart’a dek ziyarete açıldı. Çerkez, insanın felaketler sonrasında yeryüzüne yeniden adapte olmasını ve yaşamı yeniden inşa etmesini merkeze aldığı sergisinde, resmi de yaşamın ilk gününe başlar gibi sakin ve yalın bir üslupla kuruyor. Sergide yer alan resimlerde, akrilik boyayla yaratılan degrade zeminlerin üzerinde yüzen lekeler ve kurşun kalem ile işaret edilen sınır ve hareket dikkat çekiyor.



Doğa gözlemi



Sanatçı, “Yeryüzüne Yerleşmek” isimli bu sergisiyle, kişisel tarihindeki izleri ve resim serüvenindeki birikimleri yeni bir resim alanına taşıyor. Çerkez, dünya düzeninde kendisi dışında gelişen ve müdahale edilemeyen yapılara duyduğu tepkiyi, kızgınlık ve öfkeyi; resimde bir tür arınma, sadeleşme, sükûn bulma üzerinden dindiriyor. İnsanın dünya üzerindeki yerleşimi boyunca, kendi içinde de bir kara parçasına yerleştiği, kimi zaman sert kimi zaman kırılgan katmanlarla alanını kurduğunu belirten sanatçı, bu düşünceyi resim yüzeyinde doğa gözlemleriyle yansıtıyor. Doğanın zaman içinde ortaya çıkardığı organik bütünlükleri izleyen ve analiz eden Çerkez; bu formların izdüşümünü, minimum müdahaleyle kendi resmine taşıyor.