Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması için başvurular başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın teması “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” olarak belirlendi. Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

Yarışmayı 5’inci yılında devam ettirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “4 yıldır kısa film senaryo yarışması olarak düzenlediğimiz yarışmada, bu yıl format değişikliği yaptık. Bu değişiklikle gençlerin uyuşturucu bağımlılığı üzerine düşünüp yazmalarının ötesinde, bu sorunu kendi bakış açılarıyla, kendi kameralarından aktarmalarını da istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sinema; sanatı, dili ve etki alanıyla mücadelemize önemli bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor ve bu sayede daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Böylece uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına verdiği olumsuz etkilerini ortaya koyarak, özellikle gençler arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok yaratıcı ve güzel işlerle karşılaşacağımıza inanıyor; başvuracak eserleri görmek için de sabırsızlanıyoruz” dedi.

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabilirken, 4 kişiye kadar olan gruplar tarafından çekilen filmlerle de başvuru yapılabiliyor. Başvurular kisafilm.yesilay.org.tr adresinden gerçekleştiriliyor.