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07.07.2020 - 11:49 |

Yetenekli müzisyenler The Junction belgeselinde

Yetenekli müzisyenleri bir arada üretmeye teşvik eden olayları, onları karşı karşıya getiren tesadüfleri konu alan yeni müzik belgesel serisi The Junction RedBull.com’da yayınlandı. Red Bull Music Academy’nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisinin altı bölümden oluşacak videoların ilkinde konukları; Peaches ve Chilly Gonzales oldu.

Yetenekli müzisyenler The Junction belgeselinde

Kanada’nın zengin tarihinde son yıllarda deneysel ve inovatif animasyon kültürünün payı büyük. Sanatçıların bir araya gelme ve birlikte yaratma sürecinin anlatıldığı altı bölümden oluşacak yeni müzik belgesel serisi The Junction, RedBull.com’da yayınlandı. Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müziğin provokatif ismi Peaches’in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikâye ile başladı.

İlerleyen bölümlerde ise, Brezilya müziğine duydukları hayranlığın beat'lerin efendisi Kaytranada ve 2016 Red Bull Music Academy katılımcısı River Tiber'ı nasıl buluşturduğunu, Jessy Lanza ile Jeremy Greenspan'ın dostluğa varan ilişkisinin detaylarını ve Turbo Crunk üçlüsünü oluşturan Lunice, Ango ve 27esp'nin Kanada'nın arka mahallelerinde nasıl tanıştıkları aktarılacak.

The Junction'da ayrıca, Fool's Gold'un kurucuları A-Trak ve Nick Catchdubs'ı, Torontolu dörtlü BadBadNotGood ve Future Islands solisti Samuel T. Herring'i eşsiz müzikal birliktelikleri anlatılacak.

Pandemi döneminde karavana talep yüzde 400 arttıKalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, karavanı tercih ediyor. Yoğun talep karşısında aralıksız üretim yapan imalatçılar taleplere yetişmekte zorlanıyor.
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